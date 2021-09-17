В Башкирии в первый день выборов наблюдатели отмечают ажиотаж на участках

С сизами у меня на #уик119 все строго, сижу в маске) Люди приходят, то по одному, то целыми семьями) и все это будет длиться 3 дня, чтобы не было одномоментно больших скоплений людей. Ковид и все такое. Пока что все проходит очень спокойно. Будем наблюдать) Полина Вишневская, общественница, наблюдатель.