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В Башкирии в первый день выборов наблюдатели отмечают ажиотаж на участках

17 сентября 2021, 09:04
Фото: facebook.com Полина Вишневская
Известно, что в первые часы работы избирательных участков на некоторых их них образовались очереди.

Сегодня, 17 сентября, первый из трех дней, в которые по всей стране пройдут выборы в Госдуму. 17, 18 и 19 сентября жители Башкирии смогут отдать свой голос не только за кандидатов в депутаты Госдумы Российской Федерации, но и за кандидатов в депутатов Курултая-Госсобрания Башкирии в трех округах. Депутатов местных городских советов будут избирать в Уфе, Белорецке, Бирске, Уфимском районе и Юматовском сельсовете.

Три дня голосования были введены впервые и целью данного нововведения было соблюдение ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако сегодня, в первый же день голосования наблюдатели на выборах отмечали существенный ажиотаж на участках и даже очереди из желающих отдать свой голос.

Несмотря на рабочий день и рабочее же время, наблюдатели сообщают о том, что на участках уже к моменту открытия были желающие проголосовать.

С сизами у меня на #уик119 все строго, сижу в маске) Люди приходят, то по одному, то целыми семьями) и все это будет длиться 3 дня, чтобы не было одномоментно больших скоплений людей. Ковид и все такое. Пока что все проходит очень спокойно. Будем наблюдать) Полина Вишневская, общественница, наблюдатель.

Фото: facebook.com Полина Вишневская

Процесс пошёл. К открытию несколько десятков бюджетников встали в очередь.Руслан Валиев, председатель комиссии СПЧ по гражданским правам

Фото: facebook.com Руслан Валиев

УИК №371 сразу 12 избирателей пришли в 8 утра (даже раньше, но их не пустили)Федор Телин, юрист ОВД-Инфо

У нас на участке с утра пришло уже 59 бюджетниковСергей Жуков, экс-депутат

Чуть позже Жуков обновил информацию у себя на странице и дополнительно сообщил о высокой явке избирателей.

Фото: Facebook Жуков Сергей

Просто дикая явка на избирательном участке в 6 школе. За начало дня проголосовало уже 135 и 73 человека. Некоторые избирательные участки в прошлом году давали такие результаты за неделю голосования.Сергей Жуков, экс-депутат

Наблюдатели и представители СМИ в социальных сетях подмечают и еще одну интересную тенденцию – куда большее чем обычно желающих проголосовать дома, по их словам увеличение более чем в 10, а то и в 20 раз.

Сразу из нескольких городов Башкирии приходят сообщения о небывалом количестве желающих проголосовать в домашних условиях. Если раньше было по 10-20 таких заявлений на участок, то сегодня — сразу несколько сотен.Айдар Ахмадиев, журналист «Эхо Москвы в Уфе»

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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