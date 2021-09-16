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В Башкирии работники мусорного полигона обратились к Хабирову из-за отсутствия работы

16 сентября 2021, 03:37
Фото: Скриншот с видео
Работники мусорного полигона «Эко-сити» рассказали в видеообращении, что из-за отсутствия мусора простаивает оборудование и сокращается штат.

Сотрудники мусорного полигона «Эко-сити» записали видеообращение главе Башкирии с просьбой загрузить их работой и опубликовали в сети. Исходя из видео стало известно, что поставки мусора на полигон сильно уменьшились за последние два года. Так, раньше, по словам рабочих, мусор поступал в объеме 200-300 тонн, однако сейчас всего 30-40 тонн, в результате чего многие сотрудники попали под сокращение. Сообщается, что на линии «в лучшие годы» было занято 60 человек, сейчас, по словам рабочих, штат состоит из 20-23 человек.

- Оборудование хорошее простаивает. Жалко. Людей без работы оставляем. Мы хотим работать, - завершили свое обращение рабочие.

Напомним, мусорный полигон «Эко-сити» шумно открывался в 2019 году и должен был принимать отходы из Миякинского, Стерлибашевского, Стерлитамакского, Ишимайского районов, однако поставляется мусор на полигон только из ближайших населенных пунктов.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество#Видео
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