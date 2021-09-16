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В Башкирии почти у двух тысяч детей подозревают коронавирусную инфекцию

16 сентября 2021, 10:10
Фото: 1mediainvest.ru
Всего COVID-19 подтвердился у 322 детей.

В Минздраве Башкирии сообщили, что в республике коронавирусная инфекция подозревается у 1860 тысяч детей, а подтвердился ковид у 322, из которых 89 — госпитализированы. Известно, что за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 64 детей.

Глава Минобразования Башкирии Айбулат Хажин в начале сентября сообщал о росте заболеваемости ковидом среди школьников и учителей. Помимо этого, отмечался и рост заболевших среди детей старше 15 лет. В Минздраве отмечают, что снизить показатели поможет массовая вакцинация взрослого населения. По данным оперштаба на 16 сентября в Башкирии привились первым компонентом 1,23 миллиона человек, а завершили вакцинацию 1,11 миллиона.

Между тем, ежедневный прирост заболевших составляет больше 300 человек. За все время пандемии в Башкирии ковид был обнаружен у 61,9 тысяч человек, на данный момент в госпиталях лечатся 748 человек, из которых 492 пациента люди старше 60 лет. Отмечается, что в тяжелом состоянии 50 человек, из которых 11 подключены к аппарату ИВЛ.

Согласно официальным данным, скончались от коронавируса за все время пандемии 1357 жителей республики, а за последние сутки — 15.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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