ГУП «Уфаводоканал» планирует взять в кредит 1 млрд рублей на производство и зарплаты

ГУП Уфаводоканал в последнее время уже появлялся в медиапространстве. Так Mkset ранее сообщал, что Арбитражный суд отказал Росприроднадзору Башкирии в иске к «Уфаводоканалу». Росприроднадзор требовал в суде признать иловый остаток, который образуется в результате деятельности по обработке осадочных сточных вод, отходом IV класса опасности. «Уфаводоканал» выполнять требования ведомства отказался, а в ходе заседания «Уфаводоканал» заявлял, что иловый осадок не является отходом, ввиду этого его можно сливать в Белую. Суд с Уфаводоканалом согласился и решил считать отходами лишь те вещества или предметы, образованы в процессе производства.