ГУП «Уфаводоканал» планирует взять в кредит 1 млрд рублей на производство и зарплаты

Новость о том, что государственное унитарное предприятие «Уфаводоканал» планирует взять 1 миллиард рублей в кредит опубликовал Интерфакс. Известно, что уже в начале следующего месяца предприятие проведет электронный аукцион по отбору финансовой организации. такой финансовой организации, которая сможет открыть невозобновляемую кредитную линию.
Начальная (максимальная стоимость контракта) составила 259,6 миллионов рублей, процентная ставка учитывалась при расчетах в размере 9,36%. ГУПу нужен кредит на срок не более 5 лет, примечательно, что кредит нужен с правом досрочного погашения.
Известно, что таким образом государственное предприятие хочет пополнить количество оборотных средств. Среди направлений на которые будут направлены кредитные деньги указано финансирование производственной деятельности предприятия, погашение текущей налоговой задолженности, сборов и обязательных платежей в бюджеты, расходы по арендным платежам и текущему ремонту. Деньги хотят направить также и на выплату зарплат, расходы на рекламу, социально-культурные нужды и благотворительность.
ГУП Уфаводоканал в последнее время уже появлялся в медиапространстве. Так Mkset ранее сообщал, что Арбитражный суд отказал Росприроднадзору Башкирии в иске к «Уфаводоканалу». Росприроднадзор требовал в суде признать иловый остаток, который образуется в результате деятельности по обработке осадочных сточных вод, отходом IV класса опасности. «Уфаводоканал» выполнять требования ведомства отказался, а в ходе заседания «Уфаводоканал» заявлял, что иловый осадок не является отходом, ввиду этого его можно сливать в Белую. Суд с Уфаводоканалом согласился и решил считать отходами лишь те вещества или предметы, образованы в процессе производства.