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В десятки школ Уфы поступило сообщение о минировании

13 сентября 2021, 05:57
Фото: 1mediainvest
На местах работают сотрудники экстренных служб, компетентные службы пока не комментируют ситуацию.

Становится известно о том, что детей эвакуируют из школ по всему городу, а не только в Демском районе города Уфы. Компетентные службы пока не комментируют причины эвакуации. Собственный источник Mkset сообщает в редакцию о том, что в школы поступили сообщения о минировании, однако официального подтверждения этой информации нет, в пресс-службе МВД по Башкирии сообщили о том, что в данный момент обстоятельства выясняются.

Дети, которые вернулись домой из одной уфимской школ сообщили, что они даже не начали заниматься, когда началась эвакуация. Их оперативно разместили в автобусе и отвезли на расстояние нескольких кварталов от школы. Далее родителям сообщили о необходимости срочно забрать детей, информации о том, когда можно будет забрать вещи из школы пока нет. Отметим и то, что судя по словам педагога, эвакуация была неожиданностью для нее.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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