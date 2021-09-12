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В Уфе во дворе 19-этажного дома найдено тело женщины

12 сентября 2021, 15:33
Фото: Mkset.ru
В следкоме заявили, что в смерти женщины, тело которой нашли в одном из дворов на улице Злобина в Уфе, "криминала нет".

Сегодня, 12 сентября, стало известно, что во дворе 19-этажного дома по улице Злобина в Уфе было найдено тело женщины, которая предположительно погибла от падения с высоты. Об этом сообщил портал UFA1.RU со ссылкой на местных жителей.

Известно, что погибшей женщина на вид не больше 45 лет. На место происшествия работают полицейские и следователи. Ведутся поиски возможных очевидцев происшедшего и опрос жильцов близлежащих домов. Личность погибшей на момент публикации установить пока не удалось.

Представитель следкома по телефону сообщил журналистам, что в смерти женщины "криминала нет". Следственном комитете республики рассказали подробности происшествия.

По словам местных жителей, на месте происшествия видели надпись красного цвета. Возможно, это предсмертное послание погибшей женщины.

Стражи порядка продолжают работу над установлением обстоятельств случившегося.

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