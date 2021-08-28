Пропавшая в Башкирии 15-летняя школьница найдена мертвой в яме

В Бирском районе установлены подозреваемые в убийстве 15-летней школьницы, которая уехала на день рождения к подруге.
Ночью с 26 на 27 августа 2021 года в полицию обратилась мать девочки, жительница Бирского района, которая и заявила о пропаже дочери. В ходе поисков следователи и полицейские обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти в яме в селе Питяково того же района.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" и задержали подозреваемых в преступлении, 21-летнего и 24-летнего жителей села Питяково. По данным СК Башкирии, молодые люди сознались в убийстве школьницы.
По версии следствия, 26 августа компания подростков справляла день рождения на улице в селе Питяково, затем к ним присоединились взрослые парни - подозреваемые. Один из них предложил продолжить праздник у него дома. После того, как другие участники застолья разошлись, подозреваемые изнасиловали 15-летнюю школьницу и задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме.
В ближайшее время планируется предъявление обвинения второму фигуранту и избрание обоим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.