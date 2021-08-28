Пропавшая в Башкирии 15-летняя школьница найдена мертвой в яме

По версии следствия, 26 августа компания подростков справляла день рождения на улице в селе Питяково, затем к ним присоединились взрослые парни - подозреваемые. Один из них предложил продолжить праздник у него дома. После того, как другие участники застолья разошлись, подозреваемые изнасиловали 15-летнюю школьницу и задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме.