Пропавшая в Башкирии 15-летняя школьница найдена мертвой в яме

Пропавшая в Башкирии 15-летняя школьница найдена мертвой в яме
Пропавшая в Башкирии 15-летняя школьница найдена мертвой в яме
Вчера, 22:25ПроисшествияВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Следователи раскрыли подробности чудовищного убийства.

В Бирском районе установлены подозреваемые в убийстве 15-летней школьницы, которая уехала на день рождения к подруге.

Ночью с 26 на 27 августа 2021 года в полицию обратилась мать девочки, жительница Бирского района, которая и заявила о пропаже дочери. В ходе поисков следователи и полицейские обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти в яме в селе Питяково того же района.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" и задержали подозреваемых в преступлении, 21-летнего и 24-летнего жителей села Питяково. По данным СК Башкирии, молодые люди сознались в убийстве школьницы.

По версии следствия, 26 августа компания подростков справляла день рождения на улице в селе Питяково, затем к ним присоединились взрослые парни - подозреваемые. Один из них предложил продолжить праздник у него дома. После того, как другие участники застолья разошлись, подозреваемые изнасиловали 15-летнюю школьницу и задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме.

В ближайшее время планируется предъявление обвинения второму фигуранту и избрание обоим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

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