Одно лечим, другое калечим: как в Сибае живет бизнес на фоне миллиардных соглашений

В рамках деловой программы инвестиционного сабантуя «Зауралье» прошло заседание инвестиционного комитета в формате «Инвестиционный час». Отметим, такие заседания проводятся по инициативе главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с конца 2018 года.
Как сообщили в пресс-службе правительства Башкирии, цели таких инвестчасов — формирование единой инвестиционной политики, отвечающей приоритетам социально-экономического развития региона, привлечение инвестиций и улучшение климата.
Вот и на сей раз в Сибае участники заседания сошлись во мнении, что Башкортостан сочетает в себе значительный инвестиционный потенциал, высокий уровень экономической безопасности и финансовой открытости.
Одним из ключевых решений для экономики Башкортостана стало принятие пакета антикризисных мер для поддержки бизнеса. Это 95 мероприятий с охватом 59 тыс. получателей, почти половина из которых — представители малого бизнеса. Благодаря реализованному комплексу мер были не только не допущены существенные провалы в экономике, но и опережены общероссийские темпы по динамике важных секторов экономики, сказал в своем выступлении первый заместитель премьер-министра правительства республики, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.
Далее в ходе инвестчаса обсудили пять инвестиционных проектов Зауралья. Суммарный объём инвестиций по всем проектам составляет более 2,5 млрд рублей. Среди проектантов оказались ЗАО «МКХП-Ситно» с проектом реконструкции и модернизации мельничного комплекса, ГК «Реса» с идеей создать распределительно-логистический центр в Туймазинском районе, клиника «Риадент», предложившая создать Центры имплантации и протезирования «Риадент» в городах Сибай и Уфа, а также ООО «ЛДК», намеревающееся расширить деревообрабатывающее производство и компания «Шифа», подробности проекта которой в пресс-релизе не раскрывается.
Суммарный объём инвестиций по всем проектам составляет более 2,5 млрд рублей. В официальном сообщении уточняется также, что сейчас в республике реализуется 1624 инвестпроекта на 1270,4 млрд рублей, из них 271 –приоритетный, на сумму 874,7 млрд рублей, и предполагает создание порядка 37,3 тысяч рабочих мест.
— Между тем у Республики Башкортостан большой потенциал для их роста, — неоднократно подчеркивали участники инвестчаса.
В целом на инвестсабантуе «Зауралье» 2021, по фоициальным данным, было заключено соглашений на общую сумму 98 млрд рублей.
Тем временем о реальной поддержке бизнеса лучше всего свидетельствуют не доклады, а реальное положение дел. Мы решили убедиться в этом на примере предпринимателей. работающих в Сибае — городе, где непосредственно проходит Инвестиционный сабантуй «Зауралье» 2021.
Полтора года назад, весной 2020 года наше издание рассказало о закрытии единственного в башкирском Зауралье кабинета магнитно-резонансной томографии (МРТ), с которым арендодатель в лице руководства Сибайской городской больницы в тот момент намеревался расторгнуть договор аренды, заключенный до 2026 года. После серии критических публикаций в СМИ первый заместитель министра здравоохранения РБ Азат Рахматуллин сообщил, что процедура расторжения договора аренды с компанией «Медтех» прекращена, договор продолжает действовать на прежних условиях.
Однако, как стало известно Mkset, буквально на сотрудники компании «Медтех» вновь получили сообщение о расторжении с ними договора аренды. Наша редакция не могла не отреагировать на этот тревожный прецедент и намерена выяснить все обстоятельства происшедшего.
Мы следим за развитием событий.