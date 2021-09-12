Одно лечим, другое калечим: как в Сибае живет бизнес на фоне миллиардных соглашений

Одним из ключевых решений для экономики Башкортостана стало принятие пакета антикризисных мер для поддержки бизнеса. Это 95 мероприятий с охватом 59 тыс. получателей, почти половина из которых — представители малого бизнеса. Благодаря реализованному комплексу мер были не только не допущены существенные провалы в экономике, но и опережены общероссийские темпы по динамике важных секторов экономики, сказал в своем выступлении первый заместитель премьер-министра правительства республики, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.