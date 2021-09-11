Прокуратура организует проверку работы “Ресо-гарантии” после жалоб

“Ресо-гарантия” , существующая уже более трех десятков лет, выступает одним из флагманов страхового рынка ОСАГО. Однако в последнее время всё чаще клиенты начали жаловаться на проблемы, связанные с получение электронных полисов или занижением сумм выплат. Такие нарушения есть и по данным Банка России.