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Прокуратура организует проверку работы “Ресо-гарантии” после жалоб

11 сентября 2021, 09:24
В Москве прокурорская проверка затронет страховую компанию “Ресо-гарантия” . Компания проигнорировала запрос издания RostovGazeta, где та сообщила о нарушениях в работе по выдаче электронных полисов страхования ОСАГО.

“Ресо-гарантия” , существующая уже более трех десятков лет, выступает одним из флагманов страхового рынка ОСАГО. Однако в последнее время всё чаще клиенты начали жаловаться на проблемы, связанные с получение электронных полисов или занижением сумм выплат. Такие нарушения есть и по данным Банка России.

В июле издание RostovGazeta выслало на электронный адрес “Ресо-гарантии” официальный запрос по ситуации. Ответа не было и в начале августа издание направило повторный запрос. По данным "Почты России" получателю он был доставлен, однако никакой реакции не последовало.

Стоит отметить, что согласно действующему закону о СМИ редакции праве запрашивать информацию как у государственных, так и у частных компаний, а они должны предоставить свой ответ или обосновать отказ. За несоблюдение таких правил может последовать штраф.

Стоит отметить, что основными долями “Ресо-гарантия” владеют миллиардеры Сергей и Николай Саркисовы. В начале текущего года страховщик попал в крупный международный скандал – СМИ обвинили компанию в том, что она якобы передала несколько миллионов евро бывшему главе Франции Николя Саркози.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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