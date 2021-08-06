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Владимир Путин может посетить не только Абзелиловский район, но и Уфу

6 августа 2021, 08:49
Фото: ЯндексДзен
Во всяком случае спецборт специального летного отряда некоторое время находился над Уфой.

Уже доподлинно известно, что сегодня, 6 августа, Владимир Путин посетит с рабочим визитом город Магнитогорск, а также Абзелиловский район Башкирии. Данная информация подтверждена Кремлем и не является не для кого новостью.

Однако появление спецборта в небе над Уфой позволило предположить, что глава государства не ограничится посещением Абзелиловского района. Еще одним косвенным аргументом в пользу предполагаемого визита президента России в столицу Башкирии являются отключенные камеры Уфанет в районе остановки «Аэропорт».

В данный момент спецборт летного отряда «Россия», покружив над аэропортом Уфы, набрал высоту и двинулся в сторону Москвы, что показывал сервис flightradar24.

В это же время в воздушное пространство Башкортостана вошёл ещё один спецборт.

В любом случае, если Путин все же посетит Уфу, известно об этом сразу станет всем. Остается пока предполагать, что могут продемонстрировать главе государства в башкирской столице, в которой, к слову, практически повсюду ведутся ремонтные работы.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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