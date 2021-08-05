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Правозащитник из Башкирии обратил внимание на качество обломков крыш после бури

5 августа 2021, 08:24
Фото: Mkset.ru
Азамат Галин уверен, что в разрушениях виновен не только ветер, но и некачественно сделанная крыша при строительстве.

В сети появились фотографии разрушенной крыши жилого дома из села Чекмагуш, где 4 августа прошелся ураган, последствия которого, как сообщает МЧС по Республике, серьезные - были повреждены кровли 12 многоквартирных домов, 2 школ, 3 зданий торгового назначения, а также частных домов. Суммарная площадь разрушенных крыш – более 10 тысяч квадратных метров.

Известно также, что из-за неблагоприятных погодных условий и в селе Булгаково у магазина «Магнит» улетала крыша площадью 750 квадратных метров. По данным МЧС ветер достигал 22 метров в секунду.

Наблюдая как лихо ветер срывает и разламывает крыши домов и зданий, невольно возникает вопрос, а насколько качественно были выполнены строительные работы изначально.

- Посмотрите из каких палок они собрали крышу. Оплату производили из средств бюджета? Или жильцов? Кто в курсе? Если объект не является частным, мне кажется, тут работу должны следователи вести, - негодует Азамат Галин.

Солидарны с ним и в комментариях под видео с места событий. Многие недовольны качеством нового жилья, винят во всем закупку дешевых строительных материалов, которые не предназначены для погодных условий Республики.

Отметим, что в двух регионах обошлось без человеческих жертв, однако вспомним, как в июле этого года на 14-летнюю девочку также из-за ветра обрушилась крыша торгового центра в Бижбулякском районе. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество#Видео
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