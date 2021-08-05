Правозащитник из Башкирии обратил внимание на качество обломков крыш после бури

Отметим, что в двух регионах обошлось без человеческих жертв, однако вспомним, как в июле этого года на 14-летнюю девочку также из-за ветра обрушилась крыша торгового центра в Бижбулякском районе. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.