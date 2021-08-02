Следком Башкирии начал проверку по факту падения ребенка в колодец

Предварительно, 1 августа примерно в 12:00 часов пятилетний мальчик во время прогулки с родителями по улице Максима Рыльского возле торгово-сервисного центра «Гагаринский» наступил на люк и упал прямо в него. Отцу вместе с очевидцами сразу же удалось вытащить ребёнка.