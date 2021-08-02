mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Следком Башкирии начал проверку по факту падения ребенка в колодец

2 августа 2021, 13:10
Фото: Управление гражданской защиты по Уфе
Cледователи устанавливают обстоятельства падения ребёнка в люк.

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы начал проводить доследственную проверку по факту падения мальчика в канализационный люк. Об этом сообщила пресс-служба Следкома Башкирии.

Предварительно, 1 августа примерно в 12:00 часов пятилетний мальчик во время прогулки с родителями по улице Максима Рыльского возле торгово-сервисного центра «Гагаринский» наступил на люк и упал прямо в него. Отцу вместе с очевидцами сразу же удалось вытащить ребёнка.

В ведомстве организовали комплекс следственно-оперативных мероприятий, ребёнку предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу. После проверки ответственным за содержание инженерных сетей на этом участке дадут правовую оценку.

Напомним, мальчик после произошедшего попал в больницу. Ранее отмечалось, что крышка колодца была не видна из-за газонной травы.

Материалы по теме
В Уфе ребенок провалился в колодец, замаскированный газонной травой
#Новости#Александра Константинова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48