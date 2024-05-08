mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Столица Башкирии лидирует среди мегаполисов по количеству караоке-баров

Уфа — самый поющий город в России

8 мая 2024, 12:57
Фото: 1MI

Столица Башкирии лидирует среди мегаполисов по количеству караоке-баров

По пять заведений приходится на 100 жителей республики.

Известно, что сегодня в Уфе можно спеть в 61 караоке-баре, именно столько их в столице Башкирии. Отметим, что вместе с Уфой первую строчку рейтинга делит еще и Краснодар. Однако, по количеству заведений, учитывая тенденцию к росту таких мест, Уфа всё же опережает южный город.

Таким образом на 100 уфимцев приходится 5 караоке-баров. Впрочем, загруженность их в выходные дни, подтверждает, что такие места отдыха однозначно востребованы среди жителей столицы разных возрастов.

Почетное третье место в рейтинге занимает Челябинск. Жители этого города тоже не испытывают дефицита в заведениях, где можно спеть, что душе угодно. Там 3 караоке на 100 челябинцев. Исследование, к слову, проводилось на основе данных 2ГИС.

Стали известны самые популярные фильмы в Башкирии
Узнать подробнее

В Нижнем Новгороде и Казани тоже высокий показатель обеспеченности караоке-барами, к тому же, за последние пять лет там наблюдается заметный прирост подобных развлекательных заведений.

Если брать во внимание только число «поющих баров», то больше всего их в Москве — 372 заведения. И 158 в северной столице — Санкт-Петербурге. Однако Уфа здесь тоже имеет своё местою — заслуженную бронзу. Столица Башкортостана замыкает тройку лидеров по общему количеству караоке-баров с показателем 61.

Отметим, что за последние пять лет количество караоке-баров в России выросло на 18%.

Читайте также:
Певица из Башкирии попала в рейтинг Forbes
#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии
Подпишитесь
В Уфе ждут мощный ветер и заморозки
Сегодня, 05:53
«Покаянные письма»: мать обвинённого в изнасиловании парня обратилась к СМИ
Сегодня, 04:14
В Уфе провалилась Зининская трасса за ₽1 млрд
Сегодня, 04:30
Перекрытия дорог в Уфе 9 мая
Сегодня, 05:11
Стало известно, когда наконец закончится конфликт на Украине
Вчера, 16:59
Залез на электроопору: в Уфе молодого человека чуть не убило током
Вчера, 15:48
"