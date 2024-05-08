Уфа — самый поющий город в России

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Известно, что сегодня в Уфе можно спеть в 61 караоке-баре, именно столько их в столице Башкирии. Отметим, что вместе с Уфой первую строчку рейтинга делит еще и Краснодар. Однако, по количеству заведений, учитывая тенденцию к росту таких мест, Уфа всё же опережает южный город.
Таким образом на 100 уфимцев приходится 5 караоке-баров. Впрочем, загруженность их в выходные дни, подтверждает, что такие места отдыха однозначно востребованы среди жителей столицы разных возрастов.
Почетное третье место в рейтинге занимает Челябинск. Жители этого города тоже не испытывают дефицита в заведениях, где можно спеть, что душе угодно. Там 3 караоке на 100 челябинцев. Исследование, к слову, проводилось на основе данных 2ГИС.
В Нижнем Новгороде и Казани тоже высокий показатель обеспеченности караоке-барами, к тому же, за последние пять лет там наблюдается заметный прирост подобных развлекательных заведений.
Если брать во внимание только число «поющих баров», то больше всего их в Москве — 372 заведения. И 158 в северной столице — Санкт-Петербурге. Однако Уфа здесь тоже имеет своё местою — заслуженную бронзу. Столица Башкортостана замыкает тройку лидеров по общему количеству караоке-баров с показателем 61.
Отметим, что за последние пять лет количество караоке-баров в России выросло на 18%.