Уфа — самый поющий город в России

Известно, что сегодня в Уфе можно спеть в 61 караоке-баре, именно столько их в столице Башкирии. Отметим, что вместе с Уфой первую строчку рейтинга делит еще и Краснодар. Однако, по количеству заведений, учитывая тенденцию к росту таких мест, Уфа всё же опережает южный город.