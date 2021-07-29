В Башкирии бывший директор не выплатил рабочим 18 миллионов рублей и пошел под суд

Также сообщается, что в указанный период у организации имелись денежные средства в размере около 280 млн рублей Но по указанию руководителя расходовались они на расчеты с поставщиками и подрядчиками, погашения займа, оплату штрафов, пополнение лицевого счета самого директора, а также на иные производственные и непроизводственные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.