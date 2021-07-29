Шквалистый ветер и грозы: жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды

В ведомствах напомнили, что при сильном ветре опасно находиться на улице рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, хрупкими и ненадежными конструкциями. Также не рекомендуется парковать транспортные средства возле деревьев, заборов и других хрупких объектов, а также зданий, с которых при порыве ветра могут сорваться элементы кровли.