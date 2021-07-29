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Шквалистый ветер и грозы: жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды

29 июля 2021, 12:48
Фото: 1MediaInvest
В республике 30 июля ожидается шквалистое усиление ветра.

Управление гражданской защиты Уфы, МЧС Башкирии и Госкомитет по ЧС разослали предупреждение о шквалистом усилении ветра завтра, 30 июля. Скорость ветра при порывах достигнет 15-20 метров в секунду.

В Уфе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

В ведомствах напомнили, что при сильном ветре опасно находиться на улице рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, хрупкими и ненадежными конструкциями. Также не рекомендуется парковать транспортные средства возле деревьев, заборов и других хрупких объектов, а также зданий, с которых при порыве ветра могут сорваться элементы кровли.

Напомним, недавно в республике прошёлся ураган. МЧС Башкирии сообщил о сорванных крышах и поваленных деревьях. Также загорелись три дома, по предварительным данным, из-за попадания в них молний. Одна женщина погибла от удара молнией. 20 июля в Бижбулякском районе ураган снёс крышу здания, которая упала прямо на 14-летнюю девочку. Ребёнок был госпитализирован с серьёзными травмами.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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