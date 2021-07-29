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Рапиристка из Башкирии Аделина Загидуллина завоевала золото на Олимпиаде в Токио

29 июля 2021, 13:11
Фото: ЦСКА
Первое башкирское золото в составе сборной России на Олимпийских играх 2021 года в Токио завоевала уфимская рапиристка Аделина Загидуллина.

Сегодня, 29 июля, женская сборная России по фехтованию на рапире победила в финале Олимпиады. Команда из четырёх спортсменок — Марты Мартьяновой, Инны Дериглазовой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной — одолела Францию со счётом 45:34.

Аделина Загидуллина — заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира и Европы по фехтованию на рапирах, победительница и призёр чемпионатов и Кубков России. Спортсменка тренируется под руководством заслуженного тренера России Егора Попова.

С победой фехтовальщиц поздравил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

— Всех поздравляем! Будем следить за выступлениями Тимура Сафина (фехтование), Александра Сергеева (гребля на байдарках и каноэ) и Варвары Барановой (гребля на байдарках и каноэ). Болеем за наших! — отметил глава региона.

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