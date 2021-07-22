mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ГД предлагают решить вопрос по выплатам на детей для получающих алименты родителей

22 июля 2021, 10:32
Фото: pixabay.com
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб направила обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой урегулировать вопрос по оформлению выплат на ребенка от 8 до 17 лет родителю, который получает назначенные ему в досудебном порядке алименты.

Как пишет RT, Бессараб в своем документе ссылается на принятое 1 июля постановление, согласно которому ежемесячное пособие на несовершеннолетнего в возрасте от 8 до 17 лет должен получать родитель, которому выплачивают алименты по решению суда.

Депутат подчеркивает, что исходя из содержания данного постановления, родитель не может получать ежемесячное пособие в том случае, если у него на руках вместо судебного решения находится юридически заверенное алиментное соглашение.

Парламентарий отмечает, что к ней уже поступают жалобы о неправомерности такого постановления в отношении граждан, которые решили вопрос с алиментными выплатами в досудебном порядке, и просит Татьяну Голикову рассмотреть возможность внесения поправок в данное постановление.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48