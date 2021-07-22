Ушла из жизни известная радиоведущая из Уфы

Причины смерти не сообщаются. По словам знакомых радиоведущей, Юлия страдала от серьёзных проблем с почками и даже перенесла операцию по удалению одного из органа, пишет «КП-Уфа».
Трагедия произошла, когда Юлия была в отпуске в Самаре. Родственники намерены перевезти тело в Уфу. Как сообщает «АиФ-Уфа», прощание состоится 23 июля в Уфе, радиоведущую похоронят на Северном кладбище.
Юлия Березовская работала на радио с 1996 года. Она была одной из первых радиоведущих «Европы плюс Уфа». В последние годы вела передачи на «Ретро ФМ».