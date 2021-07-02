В Башкирии похоронили погибшего при крушении вертолета Ми-8 росгвардейца

Рамиль был уроженцем Стерлитамака. Он учился в Краснодарском авиационном училище на специальность «лётчик-истребитель». Два года он учился на вертолётчика в Воронеже и продолжил учёбу в Сызранской военной академии. В Росгвардии он проработал четыре года.