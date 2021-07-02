В Башкирии похоронили погибшего при крушении вертолета Ми-8 росгвардейца

На панихиде присутствовали родители, родственники, друзья и сослуживцы Рамиля, руководство города и Стерлитамакского военного комиссариата.
Рамиль был уроженцем Стерлитамака. Он учился в Краснодарском авиационном училище на специальность «лётчик-истребитель». Два года он учился на вертолётчика в Воронеже и продолжил учёбу в Сызранской военной академии. В Росгвардии он проработал четыре года.
Напомним, трагедия произошла 24 июня. Как стало известно, вертолёт Ми-8 выполнял учебный полёт. Рамиль вместе с ещё двумя членами экипажа совершил героический поступок. Ценой своей жизни они спасли жителей от падения вертолёта на населённый пункт. Погибших росгвардейцев наградили за мужество и героизм посмертно.