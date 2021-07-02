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В Башкирии похоронили погибшего при крушении вертолета Ми-8 росгвардейца

2 июля 2021, 16:30
Фото: Соцсети
1 июля в Стерлитамаке состоялась гражданская панихида по штурману авиационного отряда специального назначения, лётчику 3 класса, старшему лейтенанту Рамилю Сулейманову, погибшего при крушении вертолёта Ми-8 в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На панихиде присутствовали родители, родственники, друзья и сослуживцы Рамиля, руководство города и Стерлитамакского военного комиссариата.

Рамиль был уроженцем Стерлитамака. Он учился в Краснодарском авиационном училище на специальность «лётчик-истребитель». Два года он учился на вертолётчика в Воронеже и продолжил учёбу в Сызранской военной академии. В Росгвардии он проработал четыре года.

Напомним, трагедия произошла 24 июня. Как стало известно, вертолёт Ми-8 выполнял учебный полёт. Рамиль вместе с ещё двумя членами экипажа совершил героический поступок. Ценой своей жизни они спасли жителей от падения вертолёта на населённый пункт. Погибших росгвардейцев наградили за мужество и героизм посмертно.

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#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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