mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июня 2021, 16:07

Published 15 июня 2021, 16:07

Modified 3 февраля, 06:46

Updated 3 февраля, 06:46

Инцидент на детской площадке, уход главы ГИБДД, рост заражений. Итоги дня в Башкирии

15 июня 2021, 16:07
Главные новости Уфы и Башкирии на 15 июня 2021 года.

Депутаты регионального отделения партии ЛДПР написали обращение премьер-министру Башкирии Андрею Назарову с целью ограничить массовые мероприятия. Автор письма Дмитрий Иванов считает, что уровень заболевших коронавирусом растет.

В Салавате местный житель стал очевидцем неприятного инцидента. Двое детей подошли к подростку, начали смеяться над ним и забрасывать камнями. Видео с места событий он выложил в соцсети, чтобы найти мальчиков.

Главный Госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов с 15 июня уходит в отставку. Пока его обязанности будет исполнять заместитель главы ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

В Уфе в отдел полиции №7 доставлены двое молодых людей, которые предположительно сбили на электросамокатах 82-летнего пенсионера. Ими оказались уроженцы Дюртюлинского района 21 года и 23 лет.

Глава Башкирии отметил, что в стране наблюдается существенный рост заболевших, который может дойти и до нашей республики.

#Александра Константинова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика