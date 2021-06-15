Инцидент на детской площадке, уход главы ГИБДД, рост заражений. Итоги дня в Башкирии

Posted 15 июня 2021, 16:07
Published 15 июня 2021, 16:07
Modified 3 февраля, 06:46
Updated 3 февраля, 06:46
Депутаты регионального отделения партии ЛДПР написали обращение премьер-министру Башкирии Андрею Назарову с целью ограничить массовые мероприятия. Автор письма Дмитрий Иванов считает, что уровень заболевших коронавирусом растет.
В Салавате местный житель стал очевидцем неприятного инцидента. Двое детей подошли к подростку, начали смеяться над ним и забрасывать камнями. Видео с места событий он выложил в соцсети, чтобы найти мальчиков.
Главный Госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов с 15 июня уходит в отставку. Пока его обязанности будет исполнять заместитель главы ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
В Уфе в отдел полиции №7 доставлены двое молодых людей, которые предположительно сбили на электросамокатах 82-летнего пенсионера. Ими оказались уроженцы Дюртюлинского района 21 года и 23 лет.
Глава Башкирии отметил, что в стране наблюдается существенный рост заболевших, который может дойти и до нашей республики.