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В Башкирии задержали одного из нападавших на экоактивиста Ильдара Юмагулова

28 мая 2021, 07:58
Фото: Скриншот с видео
В Башкирии задержан один из троих мужчин, напавших на экоактивиста Ильдара Юмагулова. Об этом рассказал сам пострадавший.

— Нападавших в общей сложности было трое. Тех, которые непосредственно избивали, — это двое. Еще 1 — за рулем, но выскакивал, что-то пытался делать. Поймали того, у меня деньги из карманов выпали, он потом на крыльце их собирал. Я думаю, наверное, мало заплатили, — сказал "Эху" Юмагулов.

Напомним, 19 апреля на Ильдара Юмагулова напали трое неизвестных в масках и с битами. Результатом избиения стал перелом обеих ног и другие телесные повреждения. Минздрав оценивал его состояние как средней тяжести, при этом активист отказался от госпитализации. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что Ильдар Юмагулов активно выступает против разработки золотодобывающих карьеров в Баймакском районе и очистных сооружении в Баймаке. Позже стало известно, что прокурор Башкирии Владимир Ведерников взял на личный контроль ситуацию с избиением активиста.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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