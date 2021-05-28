В Башкирии задержали одного из нападавших на экоактивиста Ильдара Юмагулова

— Нападавших в общей сложности было трое. Тех, которые непосредственно избивали, — это двое. Еще 1 — за рулем, но выскакивал, что-то пытался делать. Поймали того, у меня деньги из карманов выпали, он потом на крыльце их собирал. Я думаю, наверное, мало заплатили, — сказал "Эху" Юмагулов.