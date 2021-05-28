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Самый богатый депутат Госсобрания Башкирии заработал за год более 279 млн рублей

28 мая 2021, 16:25
Фото: Яндекс.Карты
Депутаты Госсобрания Башкирии отчитались о доходах за 2020 год. Самым богатым депутатом Курултая республики стал Ахмет Ишмухаметов, следует из документа, опубликованного на сайте парламента.

Доход Ишмухаметова за прошлый год составил 279,7 млн рублей. В собственности он имеет 13 земельных участков, дом, две квартиры, три гаража, 12 нежилых зданий и два машиноместа.

Далее в рейтинге самых богатых депутатов Госсобрания Башкирии следует Олег Филиппов, который за год заработал 151,3 млн рублей. Он задекларировал три земельных участка, дом, четыре квартиры, 28 нежилых помещений, а также прицеп МЗСА 817832 и снегоболотоход CAN-AM MAVERIK SPORT DPS 1000R.

В тройку депутатов с самым высоким годовым заработком вошёл Денис Назаров, доход которого достиг 132,6 млн рублей. На него зарегистрированы семь земель, квартира, восемь нежилых помещений и автомобиль Mercedes-Benz Vianсo CDI2.2.

На четвёртом месте - Игорь Тюрин с заработком 60 млн рублей. Он задекларировал 40 земельных участков, четыре нежилых здания, недостроенный объект и машину Infiniti QX 80.

Замыкает пятёрку самых богатых депутатов парламента Тимур Хакимов. Он заработал за 2020 год 54,5 млн рублей и имеет в собственности два участка, два дома, квартиру, гараж, автомобиль ГАЗ 21 УС и моторное судно SILVER EA-GLE CABIN FO RU-SLVE 0129К606.

Отметим, что доход председателя Курултая республики Константина Толкачева составил 6,8 млн рублей. На него зарегистрированы квартира и гараж.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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