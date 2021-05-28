Самый богатый депутат Госсобрания Башкирии заработал за год более 279 млн рублей

Далее в рейтинге самых богатых депутатов Госсобрания Башкирии следует Олег Филиппов, который за год заработал 151,3 млн рублей. Он задекларировал три земельных участка, дом, четыре квартиры, 28 нежилых помещений, а также прицеп МЗСА 817832 и снегоболотоход CAN-AM MAVERIK SPORT DPS 1000R.