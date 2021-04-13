ЕР предлагает увеличить финансирование благоустройства городов и сел

Вовлечение жителей в процесс выбора объектов благоустройства позволит создать удобную, интересную и разнообразную городскую среду, а также выявить по-настоящему востребованные общественные пространства, которые могут стать драйверами для дальнейшего развития территорий. Голосование пройдет во всех муниципальных районах и городах республики. Участие в нем могут принять все жители начиная с 14 лет. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» и будут благоустроены в 2022 году”, - прокомментировала региональный координатор партийного проекта «Городская среда» в РБ Елена Родина.