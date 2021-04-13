ЕР предлагает увеличить финансирование благоустройства городов и сел

Как сообщает nashgorod.ru, его впервые проведут на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. От секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака поступило предложение заместителю председателя российского правительства Марату Хуснуллину сделать более широкими возможности программы.
«Свой двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем отремонтированный сквер или набережная», - высказал свою точку зрения Турчак, встречаясь с заместителем председателя правительства 13 апреля. Он считает, что все мероприятия по облагораживанию дворовых территорий должны стать отдельным разделом программы с отдельным финансированием.
Также он высказал предложение об увеличении минимального порога финансирования по программе для регионов, где проживает небольшое количество людей. Это даст возможность благоустроить больше объектов в отдаленных регионах. Еще одно его предложение касается увеличения числа городов - участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря этому они смогут претендовать на дополнительное финансирование.
Марат Хуснуллин высказал поддержку идеям Турчака. Он пообещал, что вопрос детально изучит и проработает министерство строительства и ЖКХ вместе с «Единой Россией».
В основе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», созданного по инициативе ЕР, лежит партийный проект «Городская среда». В течение четырех лет в стране было благоустроено более 83 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Они были особенно нужны местным жителям, мнение которых бралось в расчет, когда выбирались объекты для благоустройства.
«Наша долгосрочная цель состоит в том, чтобы доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, достигала 30 процентов», - говорит Хуснуллин. Он считает, что жители должны быть информированы о том, что у них есть возможность влиять на внешний вид своих населенных пунктов. Необходимо повышать у жителей России чувство ответственности за собственные дворы и общественные места.
Как сообщает сайт ER.ru, во время подготовки федерального бюджета на 2021 год партия “Единая Россия” внесла поправки, которые увеличивают финансирование программы на два миллиарда рублей. На эти средства будут благоустроены 900 дворов и общественных пространств в этом году.
“В Башкортостане «Единая Россия» проводит с 26 апреля по 30 мая голосование по выбору объектов благоустройства общественных территорий на 2022 год. Жители республики смогут выразить свое мнение на единой всероссийской платформе. Сейчас общественные пространства, загруженные муниципалитетами через систему ПОС, проходят модерацию на региональном уровне, а также в Минстрое России.
Вовлечение жителей в процесс выбора объектов благоустройства позволит создать удобную, интересную и разнообразную городскую среду, а также выявить по-настоящему востребованные общественные пространства, которые могут стать драйверами для дальнейшего развития территорий. Голосование пройдет во всех муниципальных районах и городах республики. Участие в нем могут принять все жители начиная с 14 лет. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» и будут благоустроены в 2022 году”, - прокомментировала региональный координатор партийного проекта «Городская среда» в РБ Елена Родина.