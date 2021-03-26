ВКонтакте и Одноклассники покажут Чемпионат России по лыжным гонкам

В чемпионате примут участие все сильнейшие российские лыжники, в том числе действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, также призёры Олимпийских игр Наталья Непряева и Юлия Ступак.
Комментировать первый финал будет Елена Вяльбе. В роли комментаторов по ходу чемпионата России также выступят Александр Легков и Денис Спицов.
Трансляции начнутся 27 марта в 8:00 по московскому времени в официальных группах “Телеспорт” в Одноклассниках и ВКонтакте, а также на сайте Спорт Mail.ru
"Насколько в Тюмени будет жарко, можно будет увидеть в социальных сетях. Плееры "Одноклассников" и "ВКонтакте" сегодня есть и в телевизоре, и в любом гаджете. Для нас это новый опыт и возможность показать лыжные гонки новой аудитории. Постараемся ее заинтересовать, я сама буду комментировать первый финал чемпионата", - сообщила Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Социальные сети Одноклассники и ВКонтакте регулярно радуют болельщиков спортивными трансляциями. В конце февраля начался плей-офф Кубка России по футболу. Первые 8 игр собрали более 5 млн зрителей и 14 млн просмотров на всех площадках. Трансляции чемпионатов Испании и Италии по футболу с начала сезона посмотрели более 450 млн раз.