mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ВКонтакте и Одноклассники покажут Чемпионат России по лыжным гонкам

26 марта 2021, 14:10
Фото: 1MI
В социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте пройдут трансляции всех соревнований чемпионата России по лыжным гонкам, который стартует 27 марта в Тюмени.

В чемпионате примут участие все сильнейшие российские лыжники, в том числе действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, также призёры Олимпийских игр Наталья Непряева и Юлия Ступак.

Комментировать первый финал будет Елена Вяльбе. В роли комментаторов по ходу чемпионата России также выступят Александр Легков и Денис Спицов.

Трансляции начнутся 27 марта в 8:00 по московскому времени в официальных группах “Телеспорт” в Одноклассниках и ВКонтакте, а также на сайте Спорт Mail.ru

"Насколько в Тюмени будет жарко, можно будет увидеть в социальных сетях. Плееры "Одноклассников" и "ВКонтакте" сегодня есть и в телевизоре, и в любом гаджете. Для нас это новый опыт и возможность показать лыжные гонки новой аудитории. Постараемся ее заинтересовать, я сама буду комментировать первый финал чемпионата", - сообщила Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Социальные сети Одноклассники и ВКонтакте регулярно радуют болельщиков спортивными трансляциями. В конце февраля начался плей-офф Кубка России по футболу. Первые 8 игр собрали более 5 млн зрителей и 14 млн просмотров на всех площадках. Трансляции чемпионатов Испании и Италии по футболу с начала сезона посмотрели более 450 млн раз.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44