В аварии на бомбардировщике Ту-22 под Калугой погиб уроженец Башкирии Денис Султанов

По данным Министерства обороны РФ, 23 марта проходила плановая подготовка к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области. Тогда произошло внештатное срабатывание системы катапультирования.
Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью, цитирует издание Минобороны.
Среди погибших оказался уроженец Башкирии Денис Султанов. Ему было всего 36 лет. Он награжден медалями «За воинскую доблесть» II и I степеней, «За отличие в воинской службе» и другими наградами. У Султанова остались супруга и двое детей.
В Минобороны добавили, что для выяснения причин случившегося на аэродром направлена комиссия ВКС России.