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В аварии на бомбардировщике Ту-22 под Калугой погиб уроженец Башкирии Денис Султанов

26 марта 2021, 08:52
Фото: Учалинская газета
23 марта в результате авиакатастрофы Ту-22МЗ на аэродроме под Калугой погиб житель Учалов, майор авиации, штурман Денис Султанов, сообщает «Учалинская газета». У мужчины остались жена и двое детей.

По данным Министерства обороны РФ, 23 марта проходила плановая подготовка к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области. Тогда произошло внештатное срабатывание системы катапультирования.

Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью, цитирует издание Минобороны.

Среди погибших оказался уроженец Башкирии Денис Султанов. Ему было всего 36 лет. Он награжден медалями «За воинскую доблесть» II и I степеней, «За отличие в воинской службе» и другими наградами. У Султанова остались супруга и двое детей.

В Минобороны добавили, что для выяснения причин случившегося на аэродром направлена комиссия ВКС России.

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#Новости#Башкирия#Анна Кононова#Происшествия
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