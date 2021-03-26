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ОКР предложил МОК использовать музыку Чайковского вместо российского гимна на ОИ

26 марта 2021, 12:36
Фото: pxhere.com
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что в Международный олимпийский комитет направлено предложение комитет использовать фрагмент из первого концерта Чайковского вместо гимна Российской Федерации.

"Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России и Федерацией фигурного катания на коньках России, которая согласовала с международной федерацией использование фрагмента из первого концерта Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий, мы согласились с этим предложением. Это предложение шло от комиссии спортсменов Союза конькобежцев России. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции", - приводит слова Позднякова "Советский спорт".

Напомним, что из-за санкций WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпиадах будут выступать под нейтральным флагом и без гимна Российской Федерации. По решению CAS запрещено использовать также любую музыку, связанную с Россией, так была запрещена песня "Катюша". Фрагмент из первого концерта Чайковского уже использовался на чемпионате мира по конькобежному спорту и будет использоваться на чемпионате мира по фигурному катанию в качестве замены российского гимна.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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