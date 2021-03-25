Власти Башкирии упрекнули жителей, не желающих сделать перерасчет платы за отопление

— Один из наболевших и острых вопросов. Его решение является приоритетным. Все суммы, где была переплата и некорректное начисление, будут возвращены. В зону этой ситуации попало, по-моему, более 6,5 тысяч домов. Но надо отметить, что малое количество граждан обратилось. А без обращений перерасчет невозможен, надо написать заявление. Сегодня цифра достаточно низкая по пересчету, хотя возможный уровень – примерно 150 миллионов рублей. Почему-то малое количество инициативных людей, которые бы хотели написать заявление, - заявил Назаров на заседании Курултая.