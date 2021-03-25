Андрей Назаров прокомментировал задержание двух министров в Башкирии

Напомним, за последние несколько месяцев правительство лишилось трех рядовых сотрудников. Так, 25 февраля стало известно о задержании вице-премьера Башкирии и министра ЖКХ Бориса Беляева. Вслед за Рамзилем Кучарбаевым, экс-министром строительства, им заинтересовались по делу об очистных сооружениях в Кумертау. Ему также была избрана судом мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
Также в конце февраля министр транспорта Алан Марзаев ушел в отставку по собственному желанию.
— Положа руку на сердце, могу сказать, что работать без трех членов правительства хуже, чем с ними вместе. Марзаев просто посчитал, что тот темп и ответственность, который есть, он не может столько нести. Что касается двух других под домашним арестом. Есть подозрения у органов, что они проявили себя некомпетентно или превысили полномочия. Не готов оценить до конца «за» и «против» этой истории, — отметил Назаров.
По словам Назарова, он также был на данном объекте в Кумертау и не считает, что деньги там были украдены.
— Наверное, в этой ситуации вполне можно было разбираться в гражданском пространстве. У следствия свои аргументы, будем ждать, чем все закончится, — отметил он.
Ранее главе министерства строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2017 году Кучарбаев, будучи начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в Кумертау, однако объект не был готов к эксплуатации. Общая сумма контракта составило более 95 миллионов рублей.