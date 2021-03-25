Андрей Назаров прокомментировал задержание двух министров в Башкирии

— Положа руку на сердце, могу сказать, что работать без трех членов правительства хуже, чем с ними вместе. Марзаев просто посчитал, что тот темп и ответственность, который есть, он не может столько нести. Что касается двух других под домашним арестом. Есть подозрения у органов, что они проявили себя некомпетентно или превысили полномочия. Не готов оценить до конца «за» и «против» этой истории, — отметил Назаров.