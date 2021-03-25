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Андрей Назаров прокомментировал задержание двух министров в Башкирии

25 марта 2021, 10:19
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на встрече с журналистами ответил на интересующий многих вопрос и объяснил, как он относится к задержанию своих коллег.

Напомним, за последние несколько месяцев правительство лишилось трех рядовых сотрудников. Так, 25 февраля стало известно о задержании вице-премьера Башкирии и министра ЖКХ Бориса Беляева. Вслед за Рамзилем Кучарбаевым, экс-министром строительства, им заинтересовались по делу об очистных сооружениях в Кумертау. Ему также была избрана судом мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Также в конце февраля министр транспорта Алан Марзаев ушел в отставку по собственному желанию.

— Положа руку на сердце, могу сказать, что работать без трех членов правительства хуже, чем с ними вместе. Марзаев просто посчитал, что тот темп и ответственность, который есть, он не может столько нести. Что касается двух других под домашним арестом. Есть подозрения у органов, что они проявили себя некомпетентно или превысили полномочия. Не готов оценить до конца «за» и «против» этой истории, — отметил Назаров.

По словам Назарова, он также был на данном объекте в Кумертау и не считает, что деньги там были украдены.

— Наверное, в этой ситуации вполне можно было разбираться в гражданском пространстве. У следствия свои аргументы, будем ждать, чем все закончится, — отметил он.

Ранее главе министерства строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2017 году Кучарбаев, будучи начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в Кумертау, однако объект не был готов к эксплуатации. Общая сумма контракта составило более 95 миллионов рублей.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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