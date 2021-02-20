Какие новостройки в Уфе доступны по «Военной ипотеке»

*Данные ипотечные условия предоставляются ПСБ банком. Процентная ставка 5,85% годовых в рублях применяется в рамках акции до 01.07.2021 г. по программе «Госпрограмма 2020» предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Надбавка к процентной ставке 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей — для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос — от 15 до 80%. Срок действия программы «Госпрограмма 2020»: с 17 апреля 2020 г. по 1 июля 2021 г. (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.