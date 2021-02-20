Какие новостройки в Уфе доступны по «Военной ипотеке»

- Мы рады, что наши объекты получили аккредитацию по программе «Военная ипотека». Кроме большого выбора планировочных решений вы также можете выбрать и локацию: географический или исторический центр города, ведь аккредитацию получили сразу два жилых комплекса ГК «Первый Трест», что говорит о высоком уровне надёжности компании. Купить квартиру вы можете всего от 2 500 000 руб. – рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест».
Оба жилых комплекса возводятся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ», поэтому покупать квартиру в ЖК «Новатор» и Grand&Grand безопасно даже на ранних стадиях строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу-счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.
Напомним, что льготная программа военной ипотеки действует в России уже 15 лет. Военнослужащие включённые в реестр участников накопительно-ипотечной системы могут получить по ней квартиру, не потратив собственных денег. Средства на первоначальный взнос и на ежемесячные платежи предоставляются государством.
Ставка по программе «Военная ипотека» на новостройку с господдержкой составляет от 5,85%1 годовых. Сумма кредита от 700 000 рублей до 3 930 000 рублей. Срок кредитования от 36 месяцев до 25 лет. А минимальный первоначальный взнос — всего 15%. Узнать больше о проектах вы можете на сайте 1trest.ru, по телефону 8 (347) 222-0-111 или в офисе продаж по адресу г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78.
Справка о компании: ГК «Первый Трест» входит в Топ-3 застройщиков Башкирии и строит в Уфе 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор»**.
*Данные ипотечные условия предоставляются ПСБ банком. Процентная ставка 5,85% годовых в рублях применяется в рамках акции до 01.07.2021 г. по программе «Госпрограмма 2020» предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Надбавка к процентной ставке 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей — для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос — от 15 до 80%. Срок действия программы «Госпрограмма 2020»: с 17 апреля 2020 г. по 1 июля 2021 г. (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
Процентная ставка 5,85% годовых в рублях применяется до 01.07.2021 г. по программе «Госпрограмма. Военная ипотека 2020» при приобретении готового/строящегося жилья на первичном и вторичном рынке недвижимости у застройщика. Надбавка к процентной ставке 1 п. п. при отказе от имущественного страхования и в случае исключения заемщика из участников НИС. Минимальная сумма кредита — 700 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита — до 3,93 млн рублей. Срок кредита: от 36 до 300 месяцев. Максимальный срок кредита ограничен расчетным сроком погашения кредита за счет средств ЦЖЗ, указанным в свидетельстве НИС. Первоначальный взнос — от 15 до 90% стоимости приобретаемого объекта. Требования к заемщику: гражданство Российской Федерации, возраст от 21 года до достижения 50 лет на дату возврата кредита, два контактных телефона, участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Срок заключения кредитного договора ограничен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 г. № 566 (ред. от 24.10.2020).
**Информация дана на 20.02.2021 г.