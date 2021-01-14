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Депутаты Курултая Башкирии начали вакцинацию от коронавируса

14 января 2021, 13:55
Фото: pixabay.com
Депутаты Госсобрания Башкирии начали прививочную кампанию от коронавируса. В настоящее время на прививку записались четыре парламентария: Владимир Нагорный, Раиль Асадуллин, Яков Кугубаев и Ильгам Галин.

Депутаты рассказали, почему решили привится и поделились мнением о всеобщей вакцинации.

Председатель Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Владимир Нагорный считает, прививку от коронавируса — не правом, а обязанностью гражданина, так как речь идет о его здоровье и здоровье окружающих.

Для меня вопрос «делать или не делать прививку от коронавируса» не стоял. Я лишь ждал, когда появится возможность сделать прививку. С началом массовой иммунизации я одним из первых записался на нее, рассказал Нагорный.

Председатель Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин относится к категории граждан 65+. Его работа предполагает встречи с людьми, поэтому нахождение в самоизоляции просто некорректно.

Но и быть источником болезни или заболеть самому крайне нежелательно. Чтобы обезопасить не только себя, но и тех людей, с которыми контактирую, с кем общаюсь, я принял решение вакцинироваться, поделился депутат.

Член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Яков Кугубаев отметил, что люди устали от ограничений в период пандемии — всем хочется вернуться к нормальной жизни, очно встречаться и посещать мероприятия. Прививка, по его мнению, поможет сформировать иммунитет и обезопасить себя и близких людей.

Я знаю, что многие с негативом воспринимают любую прививочную кампанию, в том числе по этой причине хочу сделать прививку, показать, что это безопасно, правильно, и развеять неоправданные мифы скептиков, пояснил Яков Кугубаев.

Замруководителя фракции КПРФ, заместитель председателя Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Ильгам Галин планирует уже завтра поставить прививку от Covid-19. Он считает, что вакцина обезопасит людей.

Отметим, что председатель Госсобрания Константин Толкачев также намерен вакцинироваться в порядке живой очереди.

Напомним, на сегодняшнем заседании оперштаба Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что до конца месяца республика получит 40 тысяч доз вакцины от коронавируса.

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