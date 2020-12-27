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Posted 27 декабря 2020, 09:57

Published 27 декабря 2020, 09:57

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В Башкирию поступила уже четвертая партия вакцины против коронавируса

В Башкирию поступила уже четвертая партия вакцины против коронавируса

27 декабря 2020, 09:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Объем партии составляет 3100 доз.

В Башкирию поступила очередная партия вакцины «Спутник V» от COVID-19. Это уже четвертая поставка вакцины, в этот раз ее объем — 3100 доз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ.

В первую очередь вакцинировать от опасной инфекции будут медицинских и социальных работников, сотрудников внутренних дел, ЖКХ и волонтеров. Вакцинация происходит бесплатно на добровольной основе.

Напомним, ранее в Башкирию поступило более 4,5 тыс. доз «Спутника V». В 2021 году суммарно поступит более 1 млн доз вакцин не только Гам-КОВИД-Вак, но и от других производителей.

Ранее глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24» разрешил использовать вакцину «Спутник V» при массовой вакцинации людей старше 60 лет. Проведенная экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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