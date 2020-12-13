Уфимка поделилась опытом, как перенесла прививку вакциной от коронавируса

В соцсетях стали появляться первые впечатления тех, кто сделал прививку от коронавируса, о поступлении которой в Башкирии неделю назад сообщил глава региона Радий Хабиров.
Так, уфимка с ником «Ален Савельева», сделавшая прививку по предложению работодателя, поведала, что в течение двух дней ощущала повышенную температуру, сонливость и головную боль.
Тем не менее молодая женщина решила не пропускать работу и при этом не злоупотреблять жаропонижающими препаратами.
В итоге на третий день её состояние пришло в норму.
Напомним, пока речь идет о вакцинации за счет бюджета представителей группы риска – в основном это учителя и медики.