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Уфимка поделилась опытом, как перенесла прививку вакциной от коронавируса

13 декабря 2020, 05:55
Фото: pixabay.com
Жительница Уфы рассказала о последствиях вакцины от коронавируса, которую ей удалось сделать недавно.

В соцсетях стали появляться первые впечатления тех, кто сделал прививку от коронавируса, о поступлении которой в Башкирии неделю назад сообщил глава региона Радий Хабиров.

Так, уфимка с ником «Ален Савельева», сделавшая прививку по предложению работодателя, поведала, что в течение двух дней ощущала повышенную температуру, сонливость и головную боль.

Тем не менее молодая женщина решила не пропускать работу и при этом не злоупотреблять жаропонижающими препаратами.

В итоге на третий день её состояние пришло в норму.

Напомним, пока речь идет о вакцинации за счет бюджета представителей группы риска – в основном это учителя и медики.

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