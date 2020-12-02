В Челябинской области за сутки от коронавируса умерли 10 человек

Posted 2 декабря 2020, 06:40
Published 2 декабря 2020, 06:40
Modified 17 октября 2022, 20:55
Updated 17 октября 2022, 20:55
За время пандемии в регионе зафиксировано 26 941 случаев заражения COVID-19. Об этом пишет kursdela.biz.
Более миллиона челябинцев уже прошли тестирование методами ИФА и ПЦР на выявление коронавируса. За прошедшие сутки в регионе были сделаны 6704 тестов.
В регионе до 27 декабря продлится режим повышенной готовности, который предполагает масочный режим в общественных местах и ограничение работы предприятий общепита.