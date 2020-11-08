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Posted 8 ноября 2020, 10:05

Published 8 ноября 2020, 10:05

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии 273 человека заразились внебольничной пневмонией

В Башкирии 273 человека заразились внебольничной пневмонией

8 ноября 2020, 10:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
За минувшие сутки в республике зафиксировано 273 больных внебольничной пневмонией.

По данным Минздрава РБ, заболело пневмонией за минувшие сутки 273 человека, выписано по выздоровлению — 245 человек.

Также в настоящее время от коронавируса в стационарах республики лечится 261 человек, из них в тяжелом состоянии — 14, на ИВЛ — 4. На амбулаторном лечении находится 472 человека.

В Башкирии проведено 1,44 млн исследований, обследовано 1,39 человек. За минувшие сутки проведено 11818 исследований, обследовано 11386 человек.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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