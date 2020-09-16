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Власти отклонили идею депутатов Башкирии о досудебном закрытии экстремистских сайтов

16 сентября 2020, 09:16
Фото: pixabay.com
Госсобрание Башкирии и депутат Госдумы РФ Рамзил Ишсарин предложили на рассмотрение законопроект, по которому правоохранительные органы смогут блокировать экстремистские сайты в обход судебной процедуры. Правительство России не поддержало инициативу, передает ТАСС.

Госсобрание предложило расширить список оснований для включения экстремистских интернет-площадок в единый реестр РФ. В связи с этим увеличивались бы и полномочия сотрудником правоохранительных органов. По предложенным нововведениям, они смогут направлять данные о сайтах в Роскомнадзор для включения их в реестр.

Как считаю авторы законопроекта, чтобы заблокировать нежелательный интернет-ресурс, должна пройти длительная процедура, что даёт право вербовщикам «продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность и вовлекать новых участников в ряды экстремистских и террористических организаций».

В итоге кабинет министров не поддержал законопроект, ссылая на противоречия нормам закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

#Новости#Башкирия#Госдума РФ#Госсобрание Башкирии#Законы / Законопроекты#Анна Кононова#Политика
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