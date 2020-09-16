Власти отклонили идею депутатов Башкирии о досудебном закрытии экстремистских сайтов

Госсобрание предложило расширить список оснований для включения экстремистских интернет-площадок в единый реестр РФ. В связи с этим увеличивались бы и полномочия сотрудником правоохранительных органов. По предложенным нововведениям, они смогут направлять данные о сайтах в Роскомнадзор для включения их в реестр.