Власти отклонили идею депутатов Башкирии о досудебном закрытии экстремистских сайтов

Госсобрание предложило расширить список оснований для включения экстремистских интернет-площадок в единый реестр РФ. В связи с этим увеличивались бы и полномочия сотрудником правоохранительных органов. По предложенным нововведениям, они смогут направлять данные о сайтах в Роскомнадзор для включения их в реестр.
Как считаю авторы законопроекта, чтобы заблокировать нежелательный интернет-ресурс, должна пройти длительная процедура, что даёт право вербовщикам «продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность и вовлекать новых участников в ряды экстремистских и террористических организаций».
В итоге кабинет министров не поддержал законопроект, ссылая на противоречия нормам закона «Об оперативно-розыскной деятельности».