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Алан Ширер: Выступления Бэйла наглядно демонстрируют, на что игрок способен

15 сентября 2020, 20:17
Фото: pxhere.com
Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер уверен, что форварду «Реала» Гарету Бэйлу необходимо покинуть мадридскую команду.

«Я считаю позором то, что такой игрок сидит на скамейке запасных или на трибунах каждые выходные. Футболист его уровня не должен тратить время зря, его способности должны проявляться постоянно. Его выступления за сборную Уэльса наглядно демонстрируют, на что он все еще способен. Не уверен, что каждый клуб из топ-шестерки Английской Премьер-лиги сможет позволить себе трансфер и зарплату Бэйла, но он должен играть в футбол, а не сидеть в запасе», – цитирует Ширера «Советский спорт», ссылаясь на Coral.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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