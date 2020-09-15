Алан Ширер: Выступления Бэйла наглядно демонстрируют, на что игрок способен

«Я считаю позором то, что такой игрок сидит на скамейке запасных или на трибунах каждые выходные. Футболист его уровня не должен тратить время зря, его способности должны проявляться постоянно. Его выступления за сборную Уэльса наглядно демонстрируют, на что он все еще способен. Не уверен, что каждый клуб из топ-шестерки Английской Премьер-лиги сможет позволить себе трансфер и зарплату Бэйла, но он должен играть в футбол, а не сидеть в запасе», – цитирует Ширера «Советский спорт», ссылаясь на Coral.