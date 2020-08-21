Жителя Стерлитамака задержали за убийство киллера, которого нанял любовник его жены

12 июля Михельсон назначил встречу мужу Кристины Александру, где впоследствии его избили. После этого Вадим предложил друзьям убить соперника за 30 тысяч рублей. Об этом он сообщил Кристине в смс-сообщении, добавив, что сделает это на глазах у детей.