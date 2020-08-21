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Жителя Стерлитамака задержали за убийство киллера, которого нанял любовник его жены

21 августа 2020, 10:05
Фото: pixabay.com
В Башкирии мужчину заключили под стражу из-за убийства киллера, которого нанял любовник жены, пишет «360».

В Стерлитамаке 23-летний Вадим Михельсон встречался с замужней 28-летней Кристиной. Их роман длился всего месяц, который, по словам девушки, был ошибкой. Молодой человек не захотел отпускать возлюбленную.

12 июля Михельсон назначил встречу мужу Кристины Александру, где впоследствии его избили. После этого Вадим предложил друзьям убить соперника за 30 тысяч рублей. Об этом он сообщил Кристине в смс-сообщении, добавив, что сделает это на глазах у детей.

Вечером к семье пожаловали друзья Вадима Михельсона, но убить главу семьи им не удалось. Как сообщает издание, Александр убил одного из киллеров в результате потасовки.

В данное время мужчина сидит в СИЗО.

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