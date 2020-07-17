В России сделали свыше 24,3 млн тестов на коронавирус

Posted 17 июля 2020, 11:27
Published 17 июля 2020, 11:27
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Отмечается, что за последние сутки провели 311 тысяч тестов на коронавирус.
Как сообщает RNS, в целом по РФ по данным на 17 июля под наблюдением медиков находится 271 705 человек.
По информации оперативного штаба на 16 июля, количество инцидентов выявления коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 6428 и составило 752 797. В целом выздоровели 531 692 человека, зарегистрировано 11 937 смертей, связанных с COVID-19.