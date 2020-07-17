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Posted 17 июля 2020, 11:27

Published 17 июля 2020, 11:27

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В России сделали свыше 24,3 млн тестов на коронавирус

В России сделали свыше 24,3 млн тестов на коронавирус

17 июля 2020, 11:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В России провели свыше 24,3 млн лабораторных исследований на выявление новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом со ссылкой на сведения Роспотребнадзора.

Отмечается, что за последние сутки провели 311 тысяч тестов на коронавирус.

Как сообщает RNS, в целом по РФ по данным на 17 июля под наблюдением медиков находится 271 705 человек.

По информации оперативного штаба на 16 июля, количество инцидентов выявления коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 6428 и составило 752 797. В целом выздоровели 531 692 человека, зарегистрировано 11 937 смертей, связанных с COVID-19.

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