В Башкирии снова планируют начать диспансеризацию

Глава ведомства сослался на временные рекомендации, которые обновили некоторое время назад. Сейчас минздрав Башкирии анализирует ситуацию, а потом планирует начать точечное действие. Также прорабатывается вариант выездных точек для осмотра туда, куда позволяет эпидемиологическая обстановка. В регионе, отметил Забедин, могут вновь начать работать «Поезда здоровья».