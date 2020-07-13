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В Башкирии снова планируют начать диспансеризацию

13 июля 2020, 08:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что в Башкирии возобновят осмотры.

На оперативном совещании в правительстве региона 13 июля министр здравоохранения республики Максим Забелин проинформировал, что в скором времени в республике возобновят профилактические осмотры.

Глава ведомства сослался на временные рекомендации, которые обновили некоторое время назад. Сейчас минздрав Башкирии анализирует ситуацию, а потом планирует начать точечное действие. Также прорабатывается вариант выездных точек для осмотра туда, куда позволяет эпидемиологическая обстановка. В регионе, отметил Забедин, могут вновь начать работать «Поезда здоровья».

Напомним, министр ранее также говорил, что сейчас в республике очень непростая ситуация. Забелин отметил, что люди начали расслабляться и попросил донести до жителей, что угроза коронавируса по-прежнему есть.

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