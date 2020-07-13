«Норникель» уволил руководство ТОФ за сброс отходов

По итогу проведенного внутреннего расследования директора и главного инженера ТОФ признали виновными в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к сливу технической воды с предприятия в тундру.
«Любые нарушения правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды должны быть исключены», - подчеркнул операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.
«Новые известия» пишут, что в компании заявили о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и о применении жестких санкций в случае их обнаружения. В данном случае решение об увольнении является необходимым. По мнению руководителя аналитического департамента Amarkets Артема Деева, "Норникель" с полной ответственностью подошел к экологии производства, а действия руководства компании в данной ситуации лишь подтверждают этот тезис.
Также сообщается, что "Норильский никель" решил создать отдельное подразделение Заполярного филиала, главной функцией которого станут техническое сопровождение эксплуатации гидротехнических сооружений и контроль за их состоянием.
Как считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, создание такой структурной единицы поможет усилить контроль за влиянием производства на окружающую среду. Кроме того, такая мера впредь позволит избежать подобных ситуаций.
Напомним, слив технической воды на ТОФ выявили несколько дней назад, 28 июня. В тот же день из акваторий вблизи фабрики специалисты взяли пробы воды. Экспертиза с привлечением специалистов Росприроднадзора не выявила влияния сброса на окружающую среду.