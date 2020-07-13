«Норникель» уволил руководство ТОФ за сброс отходов

«Новые известия» пишут, что в компании заявили о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и о применении жестких санкций в случае их обнаружения. В данном случае решение об увольнении является необходимым. По мнению руководителя аналитического департамента Amarkets Артема Деева, "Норникель" с полной ответственностью подошел к экологии производства, а действия руководства компании в данной ситуации лишь подтверждают этот тезис.