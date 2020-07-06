В Башкирии количество больных коронавирусом выросло до 5638 человек

Posted 6 июля 2020, 05:32
Published 6 июля 2020, 05:32
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Количество зарегистрированных больных коронавирусом к утру 6 июля в республике достигло 5638 человек (+47 случаев за последние сутки).
— На стационарном лечении находится 412 человек, из них в удовлетворительном состоянии — 240, сердней степени тяжести — 140 человек. В отделении интенсивной терапии и реанимации — 32 человека. На амбулаторном лечении 1817 человек, — сообщил министр.
Всего в регионе выписано с выздоровлением 3304 пациента. Новых летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано.