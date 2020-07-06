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Posted 6 июля 2020, 05:32

Published 6 июля 2020, 05:32

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии количество больных коронавирусом выросло до 5638 человек

В Башкирии количество больных коронавирусом выросло до 5638 человек

6 июля 2020, 05:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил министр здравоохранения РБ максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

Количество зарегистрированных больных коронавирусом к утру 6 июля в республике достигло 5638 человек (+47 случаев за последние сутки).

— На стационарном лечении находится 412 человек, из них в удовлетворительном состоянии — 240, сердней степени тяжести — 140 человек. В отделении интенсивной терапии и реанимации — 32 человека. На амбулаторном лечении 1817 человек, — сообщил министр.

Всего в регионе выписано с выздоровлением 3304 пациента. Новых летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано.

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