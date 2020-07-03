Минздрав Башкирии: в каких районах республики лечат больных коронавирусом

Posted 3 июля 2020, 10:23
Published 3 июля 2020, 10:23
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
В Башкирии к 3 июля зафиксировано 5497 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (+47 за последние сутки). Сейчас в стационарах республики лечение проходят 401 человек.
В столице Башкирии заболевшие коронавирусом находятся больницах № 5, 8, 13, 18, 21 в клинике БГМУ, в РКБ им. Куватова, в ГКБ Демского района, а также в РКИБ и РКОД.
Также в Башкирии лечат в Стерлитамаке в больнице № 2. Заболевшие есть также в Нефтекамске, Туймазах, Белебее, Кумертау, Октябрьском, Чишмах, Сибае, Салавате, Мелеузе, Белорецке и Исянгулово. Лечат от коронавируса также в Бирске, Баймаке, Дюртюлях, а также в Большеустьикинской ЦРБ.
Остальные пациенты находятся в Акъярской, Аскаровской, Балтачевской, Благовещенской, Кушнаренковской и Кармаскалинской ЦРБ.
Напомним, сегодня региональный Минздрав сообщил о новом погибшем от коронавируса — это 65-летний мужчина, страдавший гипертонической болезнью сердца. Количество умерших от коронавируса, не менявшееся с 20 мая, теперь составляет 19 человек.