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Posted 3 июля 2020, 09:56

Published 3 июля 2020, 09:56

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

Минздрав Башкирии сообщил подробности о новом случае смерти от коронавируса

Минздрав Башкирии сообщил подробности о новом случае смерти от коронавируса

3 июля 2020, 09:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Данные сообщили в региональном минздраве сегодня, 3 июля.

В Башкирии стало известно о новом случае смерти от коронавируса. Данные предоставили в минздраве Башкирии.

В ведомстве сообщили о новом погибшем от новой коронавирусной инфекции. Детали в пресс-службе министерства не привели, сообщив, что это 65-летний мужчина, страдавший гипертонической болезнью сердца из Белебеевского района.

Напомним, что ранее статистика смертности от коронавируса не обновлялась долгое время. с 20-го мая было известно о 18 официально зарегистрированных жертв COVID-19. Последней погибшей считала медсестра Елена Никонорова. Сегодня общее число погибших достигло 19 человек.

Медиазона опубликовала материал согласно которому, в Башкирии могут скрывать реальные показатели смертности. Медиакорсеть с 11 июня ждет от министерства официальный ответ на запрос о смертности в регионе пациентов с коронавирусом и от него.

Напомним также, что общероссийский список памяти медиков, погибших от коронавируса, включает уже около 500 имен, среди погибших внесли также и четверых медиков из Башкрии.

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#Происшествия#Новости#Карантин
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