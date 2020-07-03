Минздрав Башкирии сообщил подробности о новом случае смерти от коронавируса

Posted 3 июля 2020, 09:56
Published 3 июля 2020, 09:56
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
В Башкирии стало известно о новом случае смерти от коронавируса. Данные предоставили в минздраве Башкирии.
В ведомстве сообщили о новом погибшем от новой коронавирусной инфекции. Детали в пресс-службе министерства не привели, сообщив, что это 65-летний мужчина, страдавший гипертонической болезнью сердца из Белебеевского района.
Напомним, что ранее статистика смертности от коронавируса не обновлялась долгое время. с 20-го мая было известно о 18 официально зарегистрированных жертв COVID-19. Последней погибшей считала медсестра Елена Никонорова. Сегодня общее число погибших достигло 19 человек.
Медиазона опубликовала материал согласно которому, в Башкирии могут скрывать реальные показатели смертности. Медиакорсеть с 11 июня ждет от министерства официальный ответ на запрос о смертности в регионе пациентов с коронавирусом и от него.
Напомним также, что общероссийский список памяти медиков, погибших от коронавируса, включает уже около 500 имен, среди погибших внесли также и четверых медиков из Башкрии.