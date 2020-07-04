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Posted 4 июля 2020, 12:02

Published 4 июля 2020, 12:02

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Уфе сестра пациента, умершего от коронавируса, пожаловалась в суд на Следком

В Уфе сестра пациента, умершего от коронавируса, пожаловалась в суд на Следком

4 июля 2020, 12:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Родственница первого умершего от коронавируса обвиняет сотрудников республиканского Следственного Комитета в бездействии.

Напомним, Юлай Аллаяров стал первым пациентом в Башкирии, причиной смерти которого официально признали COVID-19. Во второй половине марта он приехал в РКБ на плановое лечение от сахарного диабета, но в итоге заболел пневмонией, вызванной вирусом COVID-19, и умер — для диабетиков коронавирусная инфекция оказалась особенно опасна.

Его сестра Юлия Латыпова считает, что в смерти брата виновато руководство РКБ, которое не обеспечило своевременное выявление инфекции и защиту пациентов. Ранее она подала заявление в следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации, найти и наказать виновных.

Жалобы на Следственное Управление СК РФ по РБ, которые в начале июля подала Юлия Латыпова в суд, связаны с бездействием сотрудников следкома. В частности, она полагает, что сотрудники следкома не приняли своевременных мер по регистрации ее заявления о преступлении по факту смерти ее брата Юлая, тем самым проявив процессуальную волокиту. Кроме того, они не приняли своевременных мер ни по регистрации ее заявления о преступлении по факту смерти ее брата, ни по уведомлению ее о продлении сроков доследственной проверки, ни по направлению в ее адрес копии процессуального решения по результатам доследственной проверки.

Должностные лица проявили бездействие, чем существенно нарушили права, предусмотренные как Конституцией РФ, так и УПК РФ.

— Если сравнить ситуацию с какой-либо техногенной аварией, когда гибли люди, то там уголовное дело возбуждается обычно очень оперативно. В данном случае возникла непонятная задержка с принятием решения, хотя известны случаи смерти людей, заразившихся коронавирусом именно в стенах РКБ, — высказал свое мнение адвокат Рамиль Гизатуллин, представляющий интересы родных Юлая Аллаярова. — Я считаю проведение беспристрастного расследования по этому делу крайне важным, в том числе и потому, что до окончания эпидемии еще явно далеко, и от возникновения в других медучреждениях ситуаций, повторяющих вспышку в РКБ, к сожалению, никто не застрахован.

Напомним, вспышка коронавируса была отмечена в РКБ им. Куватова в начале апреля, больницу закрыли на карантин. Чуть позже заведующая ревматологическим отделением РКБ Римма Камалова заявила, что рост пневмонии неясной этиологии наблюдался в больнице с середины марта, и об этом регулярно докладывали главному врачу Эльзе Сыртлановой. Но она игнорировала данные сообщения, чтобы выполнить план по освоению средств Фонда медстрахования, выделяемых на лечение плановых пациентов. Позднее Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ по собственному желанию. В минувшие выходные она получила из рук главы республики Радия Хабирова почетную грамоту.

Ситуация с Юлаем Аллаяровым не единственная. Ранее Урал Хамзин подал заявление в следком с просьбой найти виновных в гибели его отца, который проходил плановое лечение в РКБ, заразился там коронавирусом и умер. В итоге такие заявления подали родственники, как минимум, троих пациентов РКБ, скончавшихся при тех же обстоятельствах.

В конце июня доследственная проверка по факту массового заражения коронавирусом пациентов РКБ, которую следком начал самостоятельно, завершилась отказом. 2 июля на основании публикаций в СМИ в ведомстве снова провели проверку в отношении РКБ имени Куватова.

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