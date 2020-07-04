В Уфе сестра пациента, умершего от коронавируса, пожаловалась в суд на Следком

Жалобы на Следственное Управление СК РФ по РБ, которые в начале июля подала Юлия Латыпова в суд, связаны с бездействием сотрудников следкома. В частности, она полагает, что сотрудники следкома не приняли своевременных мер по регистрации ее заявления о преступлении по факту смерти ее брата Юлая, тем самым проявив процессуальную волокиту. Кроме того, они не приняли своевременных мер ни по регистрации ее заявления о преступлении по факту смерти ее брата, ни по уведомлению ее о продлении сроков доследственной проверки, ни по направлению в ее адрес копии процессуального решения по результатам доследственной проверки.