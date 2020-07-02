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Posted 2 июля 2020, 11:04

Published 2 июля 2020, 11:04

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

Прокуратура Башкирии отменила отказ о возбуждении уголовного дела против РКБ

Прокуратура Башкирии отменила отказ о возбуждении уголовного дела против РКБ

2 июля 2020, 11:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На основании публикаций в СМИ в ведомстве снова провели проверку в отношении Республиканской клинической больницы имени Куватова.

В пресс-службу региональной прокуратуры сообщили, что в республике после проверки выяснилось, что в больнице не соблюдали в условиях пандемии санитарно-эпидемиологические требования, а также не приняли меры по обеспечению медперсонала средства защиты.

Кроме того, подтвержден тот факт, что при выявлении больных с внебольничной пневмонией и симптомами, которые не исключают коронавирус, руководство больницы не стало отбирать биоматериалы пациентов и не обеспечило мероприятий, чтобы не допустить распространение инфекции.

По мнению прокуроров, в больнице также не известили о росте инфекционных заболеваний с февраля 2020 года Республиканский центр дезинфекции, и не контролировали то, как использует средства защиты персонал учреждений.

В республике отсутствовало и нормативно-правовое регулирование в части противоэпидемических мероприятий. В адрес министра здравоохранения Максима Забелина внесено представление, к дисциплинарной ответственности привлекли 24 должностных лица из министерства и больницы. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой.

Напомним, адвокат Урал Хамзин, отец которого заразился коронавирусом в РКБ им. Куватова в Уфе, намерен добиться возбуждения уголовного дела. Он призвал всех пациентов и их родственников сплотиться и выступить всем вместе.

Ранее, напомним, мы писали о том, что следственный комитет Башкирии вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против руководства РКБ имени Куватова по его заявлению.

Уточним, Урал Хамзин подал ранее заявление в следком с просьбой найти виновных в гибели его отца, который проходил плановое лечение в РКБ, заразился там коронавирусом и умер.

Такие же заявления подали еще родственники, как минимум, двух пациентов РКБ, скончавшихся при тех же обстоятельствах. Помимо этого, следком также проводил проверку по факту массового заражения коронавирусной инфекцией, происшедшего в главной больнице Башкирии в марте–апреле текущего года. При этом доследственная проверка затянулась на два месяца.

Напомним, вспышка коронавируса была отмечена в РКБ в начале апреля, больницу закрыли на карантин. Чуть позже заведующая ревматологическим отделением РКБ Римма Камалова заявила, что рост пневмонии неясной этиологии наблюдался в больнице с середины марта, и об этом регулярно докладывали главному врачу Эльзе Сртлановой. Однако она игнорировала данные сообщения, чтоб выполнить план по освоению средств Фонда медстрахования, выделяемых на лечение плановых пациентов. Позднее Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ по собственному желанию.

В минувшие выходные Эльза Сыртланова, покинувшая пост главврача РКБ, получила из рук главы республики Радия Хабирова почетную грамоту. В минздраве Башкирии нам пояснили, что Эльза Сыртланова получила не связанную с медициной работу в Башкирии.

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#Общество#Новости#Карантин
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