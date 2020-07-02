Прокуратура Башкирии отменила отказ о возбуждении уголовного дела против РКБ

Напомним, вспышка коронавируса была отмечена в РКБ в начале апреля, больницу закрыли на карантин. Чуть позже заведующая ревматологическим отделением РКБ Римма Камалова заявила, что рост пневмонии неясной этиологии наблюдался в больнице с середины марта, и об этом регулярно докладывали главному врачу Эльзе Сртлановой. Однако она игнорировала данные сообщения, чтоб выполнить план по освоению средств Фонда медстрахования, выделяемых на лечение плановых пациентов. Позднее Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ по собственному желанию.