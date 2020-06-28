Главархитектура наносит ответный удар: ведомство открыто обсудило генплан Уфы-2040

— Хотел бы подчеркнуть, что разработчики — очень грамотные специалисты, в этом нет никакого сомнения, — прокомментировал обсуждения кандидат экономических наук Рустем Шайахметов. — Но дело в том, что вектор задает заказчик и поставлены определенные рамки, в пределах которых они вынуждены работать. Когда шла дискуссия про еще один мост в Затон, разработчик не смог предоставить ни одного аргумента в пользу своего решения. И в целом было много таких моментов, связанных, например, с транспортным сообщением между Центром и Демой, Центром и Кузнецовским Затоном. Или с развитием трамвайной сети — в частности, в генплане есть идея довести трамвай до аэропорта, а это не менее 10 миллиардов рублей. У богатых, конечно, свои причуды, но мы не богаты, в бюджете просто нет таких сумм, которые можно было бы выделить на развитие этой сферы.