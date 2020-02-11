Генплан-2040: трамвайную сеть Уфы хотят увеличить втрое и сделать в городе главной

— Мы смотрим на примеры коллег в других городах: трамвай — это очень хороший, экологичный вид транспорта, он не гремит, он тихий — есть решения и по рельсам, и по вагонам. Да, конечно, он не будет решен одномоментно, потому что вложения масштабные, в том числе организационно-технологические. Мы предполагаем, что трамвай станет основным, наиболее востребованным транспортом в Уфе. Пока мы рассматриваем вопрос о трамвайных путях по проспекту Октября. Что касается вариантов по Комсомольской и северной части — был вызвавший большой резонанс вариант прокладки по Зорге. Просматривали коридоры — сами расстояния между домами — сегодня там есть несколько очень конфликтных мест. В дальнейшем трамвайные линии там, конечно, появятся, но когда линии проложат по центральной части и люди увидят, что трамвай действительно бесшумен, удобен — и согласятся на строительство.