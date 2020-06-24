Минтруд Башкирии дал разъяснение о продлении пособий по безработице

Шайхлисламов для наглядности привел несколько примеров. В первом случае, если гражданин получил статус безработного 10 марта 2020 года, то размер его пособия в период с 10 марта по 9 июня составлял 1 725 рублей, с 1-го мая по 9 июня размер выплаты повысили до 5 175 рублей, а с 13-го июня эта мера поддержки продлевается на три месяца.