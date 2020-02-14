Смысл работать дома: почему безработица в Башкирии остается самой высокой в ПФО

Важно отметить, что в Башкирии больше трети населения проживает за городом: удельный вес сельского населения в регионе почти в 1,5 раза выше, чем в среднем по России (38% против 26%, согласно данным Росстата). Немало людей заняты в сельском хозяйстве, охоте и лесном промысле (в общей численности занятых в экономике эта доля составляет порядка 15%). Но из-за отсутствия вакансий на предприятиях в сельской местности и удаленности этих районов от городов процесс трудоустройства незанятых сельчан буксует, поэтому уровень безработицы среди них выше, чем в городе. Тем более — в связи с тем, что сельские территории по-прежнему считаются (и являются!) отстающими и бесперспективными.