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Posted 23 июня 2020, 08:56

Published 23 июня 2020, 08:56

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

Министр труда и социальной защиты в Башкирии заявила, что «халява скоро закончится»

Министр труда и социальной защиты в Башкирии заявила, что «халява скоро закончится»

23 июня 2020, 08:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Министр труда и социальной защиты Ленара Иванова прокомментировала, что скоро «халява закончится»

Министр труда и социальной защиты Ленара Иванова прокомментировала ситуацию по безработице в Башкирии и по выплатам потерявшим заработок жителям республики. По ее словам, в настоящий момент в регионе зарегистрировано рекордное количество безработных.

Иванова прокомментировала, что безработица в регионе составила пять процентов, при этом число потерявших работу с января 2020 года выросла на 4,4 процента. Министр прокомментировала, что республика «перевалила психологическую отметку в 80 тысяч» тех, кто остался без заработка.

Продолжая комментировать ситуацию по безработице, чиновница коснулась и вопроса выплат, отметив, что скоро выделенные средства закончатся. В настоящий момент на выплаты пособий уже был потрачен выделенный федеральным центром миллиард. Иванова пояснила, что выплата повышенных пособий – это повышенная мера, которая ограничена тремя месяцами. Поэтому, по мнению, руководителя ведомства, жителям Башкирии нужно думать о поиске работы.

– Халява скоро кончится, надо думать, чем кормить детей, – подытожила она.

В республике запросили для поддержки еще 1,6 млрд рублей, отметила министр. Она также сообщила, что в среднем каждый из признанных официально более 80 тысяч безработных получат от государства поддержку в 10 тысяч рублей.

Напомним, что ранее вице-премьер возмутилась приоритетами граждан. Ей показалось неправильным, что при достаточно высоком на сегодняшний день уровне безработицы люди предпочитают получать пособие вместо того, чтобы устроиться хоть на какую-нибудь должность.

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#Общество#Новости#Безработные
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