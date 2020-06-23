Министр труда и социальной защиты в Башкирии заявила, что «халява скоро закончится»

Иванова прокомментировала, что безработица в регионе составила пять процентов, при этом число потерявших работу с января 2020 года выросла на 4,4 процента. Министр прокомментировала, что республика «перевалила психологическую отметку в 80 тысяч» тех, кто остался без заработка.