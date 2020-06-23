Министр труда и социальной защиты в Башкирии заявила, что «халява скоро закончится»

Posted 23 июня 2020, 08:56
Published 23 июня 2020, 08:56
Modified 17 октября 2022, 20:23
Updated 17 октября 2022, 20:23
Министр труда и социальной защиты Ленара Иванова прокомментировала ситуацию по безработице в Башкирии и по выплатам потерявшим заработок жителям республики. По ее словам, в настоящий момент в регионе зарегистрировано рекордное количество безработных.
Иванова прокомментировала, что безработица в регионе составила пять процентов, при этом число потерявших работу с января 2020 года выросла на 4,4 процента. Министр прокомментировала, что республика «перевалила психологическую отметку в 80 тысяч» тех, кто остался без заработка.
Продолжая комментировать ситуацию по безработице, чиновница коснулась и вопроса выплат, отметив, что скоро выделенные средства закончатся. В настоящий момент на выплаты пособий уже был потрачен выделенный федеральным центром миллиард. Иванова пояснила, что выплата повышенных пособий – это повышенная мера, которая ограничена тремя месяцами. Поэтому, по мнению, руководителя ведомства, жителям Башкирии нужно думать о поиске работы.
– Халява скоро кончится, надо думать, чем кормить детей, – подытожила она.
В республике запросили для поддержки еще 1,6 млрд рублей, отметила министр. Она также сообщила, что в среднем каждый из признанных официально более 80 тысяч безработных получат от государства поддержку в 10 тысяч рублей.
Напомним, что ранее вице-премьер возмутилась приоритетами граждан. Ей показалось неправильным, что при достаточно высоком на сегодняшний день уровне безработицы люди предпочитают получать пособие вместо того, чтобы устроиться хоть на какую-нибудь должность.